Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контрнаступ. Після звільнення Київської області стало відомо, що сьогодні, четвертого квітня, було відновлено сполучення з Черніговом. Про це заявило оперативне командування "Північ" у себе на сторінці в Фейсбук.

"Сполучення Чернігова з центром України відновлено!

Трасою через Гончарівське місцеві жителі та негабаритні автомобілі з гуманітарним вантажем можуть доїхати до Чернігова.

Працюємо далі!

Разом до перемоги!",- написано було в повідомленні.

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