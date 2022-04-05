Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийме в себе вдома в Лондоні українських біженців. Про це він розповів в інтерв’ю УП.

Зробить це знаменитий футболіст у рамках програми британського уряду Homes for Ukraine.

«Я подав документи, що на даний момент готовий прийняти у себе дві родини, тому що маю дві гостьові кімнати і за площею я можу це зробити. Я подаю документи, вони розглядають мої можливості й будуть визначатися, які сім'ї мені відправляти», - розповів футболіст.

Андрій Шевченко зазначив, що його дуже підтримує сім’я і допомагає українцям.

«Моя дружина дуже активна у цьому. Крім того, ми вже зробили кілька благодійних програм. Ці благодійні програми вже працюють, були вже надіслані фонди. Я за це все повністю звітую перед тими, хто сьогодні інвестував у благодійність. Уся сім'я, навіть мої діти, мій старший син теж намагається допомогти. Вони вже вдруге зараз збирають гуманітарну допомогу, яка вирушатиме до України», - зазначив відомий український футболіст.

Нагадаємо, Шевченко видав проникливу промову, не стримавши сліз: "Українські діти просто зараз позбавлені дитинства"

Як повідомляла Politeka, зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити

Також Politeka писала, що Шевченко вказав на явну брехню Росії: "Ми ні на кого не нападали, ми тільки..."