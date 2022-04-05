Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко примет у себя дома в Лондоне украинских беженцев. Об этом он рассказал в интервью УП.

Сделает это знаменитый футболист в рамках программы британского правительства Homes for Ukraine.

«Я подал документы, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что имею две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять», - рассказал футболист.

Андрей Шевченко отметил, что его очень поддерживает семья и помогает украинцам.

"Моя жена очень активна в этом. Кроме того, мы уже сделали несколько благотворительных программ. Эти благотворительные программы уже работают, были уже присланы фонды. Я за это все полностью отчитываюсь перед теми, кто сегодня инвестировал в благотворительность. Вся семья, даже мои дети, мой старший сын тоже пытается помочь. Они уже второй раз сейчас собирают гуманитарную помощь, которая будет отправляться в Украину", - отметил известный украинский футболист.

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