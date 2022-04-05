Супутникові знімки, опубліковані після трагедії в Бучі тільки підтверджують причетність росіян до жахливих злочинів

Про це у своєму телеграм-каналі пише російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров.

"Буча. Ну все, точки розставлені. Опубліковані супутникові знімки MAXAR TECHNOLOGIES, які автоматично створюються її системами. Репутація MAXAR, до слова, бездоганна. Помилки виключені, як і підтасовки. Публікатор-НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, що підтверджує вагомість супутникових фотографій. Знімки показують вулиці Бучі в період окупації містечка військами путіна, тобто в березні 2022 року. Зокрема, на вул. Яблонській лежать трупи. У тому ж порядку, в тих же позах і положеннях, які фіксує і відеозйомка з машини, зроблена після втечі путінських військ.

Спростувати це нереально. Я дуже багато бачив трупів, пройшовши сім воєн, багато років роблячи кримінальну хроніку. Я знаю масу нюансів, за якими «трупозні» постановки легко відрізняються від справжніх кадрів. Мені доводилося робити для кінематографа ("Чистилище") і детальну реконструкцію війни. Я знаю слабкі місця і прикмети таких реконструкцій. На мою особисту думку-зйомки справжні і не є фейком. Докази, наведені MAXAR, підтверджують мою думку.

Я розумію почуття росіян, які люто стверджують, що кадри з Бучі - брехня, фейк і інсценування. Їм шалено боляче. Ця пекельна біль управляє і всіма їхніми емоціями.

Ці кадри перекидають їх мир, їх віру в батьківщину і армію, в путіна і «правоту» його війни. Їх сказ можна пояснити і неминуче. Захиститися від того, що руйнує всю їх систему цінностей, вони можуть тільки сліпим і фанатичним запереченням фактів, агресивною риторикою і папужкою телевізійних реплік. Їм не залишено вибору. Вони зроблять все, щоб не дізнатися правди про Бучі і не допустити її до себе", - пише Невзоров.

Нагадаємо, раніше були оприлюднені нові дані розвідки Британії.

Також повідомлялось, що вбитих російськими загарбниками мешканців Ірпеня ховали прямо у дворах житлових комплексів.

Крім того Politeka.net писала, що ЗСУ розгромили дивізіон російських "ураганів".