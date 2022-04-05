Спутниковые снимки, опубликованные после трагедии в Буче только подтверждают причастность россиян к ужасным преступлениям

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

"Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами. Репутация MAXAR, к слову, безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор - НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий. Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск.

Опровергнуть это нереально. Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа («Чистилище») и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению - съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR, подтверждают моё мнение.

Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи - ложь, фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.

Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все, чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя", - пишет Невзоров.

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