"Знаючи їх характер, я зрозумів, що вони билися до кінця"

На Прикарпатті попрощалися із братами-росіянами, які загинули, захищаючи Україну. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Івано-Франківській області провели в останню путь двох військовослужбовців Збройних сил України, братів Бутусіних – 24-річного Романа й 21-річного Леоніда. Вони загинули в бою на Чернігвщині, захищаючи від загарбників село Лукашівка.

Батько Олег Бутусін сам знайшов тіла синів, забрати їх для поховання зміг, лише коли поле їхнього останнього бою звільнили від окупантів. Він розповів, що сили там були нерівні.

"З нашого боку було два танки Т-64. А з їхнього – до 40 одиниць техніки. Вони пішли перехоплювати цю колону, яка рушила в обхід, підбили БМП-2 противника – це як мінімум. Знаючи їхній характер, я зрозумів, що вони билися до кінця", – зазначив Бутусін.

Прикметно, що Бутусіни –росіяни, 2014 року їхня родина переїхала на Прикарпаття, тікаючи від репресій путінського режиму.

Батько хлопців батько пішов воювати добровольцем у лавах "Правого сектору". Найстарші сини Роман і Леонід вступили до Академії Сухопутних військ, а потім контрактниками пішли боронити Україну.

ТСН повідомляє, що родина загиблих воїнів називала себе російськими націоналістами й була в опозиції до нинішнього керівництва РФ. За немовчання на батьківщині главу сім’ї російська ФСБ оголосила в розшук.

Попрощатися з братами-захисниками прийшли сотні людей. За їхніми словами, в невеликому містечку Івано-Франківської області, де проживає багатодітна родина Бутусіних (у батьків залишилося ще 10 дітей), їх дуже поважали.

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