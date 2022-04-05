Після приходу російських окупантів Гостомель Київської області з красивого міста перетворився на місто-привид. Будівлі знищені, зруйновані або пошкоджені. На вулицях стоїть Знищена техніка ворога, валяються снаряди і міни.
Кадри з міста опублікували в прес-службі Збройних сил України.
"Гостомель після російських окупантів. Без коментарів...",- йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити порожні вулиці міста, зруйновані і згорілі житлові будинки, а також знищену техніку країни-агресора і мирних жителів.
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Українці залишили коментарі під відео: "Як таке можна пробачити?", "Господи, пішли кару небесну на них", "Після російського світу тільки Армагеддон".
Нагадаємо, російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну.
Як повідомляла Politeka, в українському порту окупанти обстріляли іноземне цивільне судно.
Також Politeka писала, що оприлюднено нові дані розвідки Британії.