На вулицях, звільнених від російських окупантів містах, де раніше вирувало життя, стоїть знищена бронетехніка ворога.

Після приходу російських окупантів Гостомель Київської області з красивого міста перетворився на місто-привид. Будівлі знищені, зруйновані або пошкоджені. На вулицях стоїть Знищена техніка ворога, валяються снаряди і міни.

Кадри з міста опублікували в прес-службі Збройних сил України.

"Гостомель після російських окупантів. Без коментарів...",- йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити порожні вулиці міста, зруйновані і згорілі житлові будинки, а також знищену техніку країни-агресора і мирних жителів.

Українці залишили коментарі під відео: "Як таке можна пробачити?", "Господи, пішли кару небесну на них", "Після російського світу тільки Армагеддон".

Нагадаємо, російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну.

Як повідомляла Politeka, в українському порту окупанти обстріляли іноземне цивільне судно.

Також Politeka писала, що оприлюднено нові дані розвідки Британії.