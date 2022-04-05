Справу відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

У Чернігівській області автомобіль з родиною працівника медичної допомоги підірвався на російській протитанковій міні. Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

За даними слідства військовослужбовці Збройних сил РФ в порушення вимог Женевської конвенції Про захист цивільного населення залишили вибуховий пристрій поблизу села.

Близько восьмої години вечора 1 квітня сім'я поверталася в село Припутні (Прилуцький район) з села Безбородьків в Ічнянському районі. За 30-50 метрів до понтонної переправи машина вибухнула.

Батьки внаслідок вибуху загинули на місці, їхні діти 1995 і 2008 року народження – у важкому стані в реанімації.

Справу відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

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