"Зная их характер, я понял, что они бились до конца"

На Прикарпатье попрощались с братьями-россиянами, которые погибли, защищая Украину. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Ивано-Франковской области провели в последний путь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, братьев Бутусиных-24-летнего Романа и 21-летнего Леонида. Они погибли в бою на Черниговщине, защищая от захватчиков село Лукашовка.

Отец Олег Бутусин сам нашел тела сыновей, забрать их для захоронения смог, лишь когда поле их последнего боя освободили от оккупантов. Он рассказал, что силы там были неравные.

"С нашей стороны было два танка Т-64. А с их – до 40 единиц техники. Они пошли перехватывать эту колонну, которая двинулась в обход, подбили БМП-2 противника – это как минимум. Зная их характер, я понял, что они бились до конца", – отметил Бутусин.

Примечательно, что Бутусины - россияне, в 2014 году их семья переехала на Прикарпатье, убегая от репрессий путинского режима.

Отец ребят отец пошел воевать добровольцем в рядах "Правого сектора". Старшие сыновья Роман и Леонид поступили в Академию сухопутных войск, а затем контрактниками пошли защищать Украину.

ТСН сообщает, что семья погибших воинов называла себя русскими националистами и была в оппозиции к нынешнему руководству РФ. По его словам, на родине главу семьи российская ФСБ объявила в розыск.

Проститься с братьями-защитниками пришли сотни людей. По их словам, в небольшом городке Ивано-Франковской области, где проживает многодетная семья Бутусиных (у родителей осталось еще 10 детей), их очень уважали.

Напомним, семья подорвалась на российской мине: родителей не стало, дети - в тяжелом состоянии

Как сообщала Politeka, оккупанты превратили Гостомель в город-призрак, ВСУ показали видео

Также Politeka писала, что Христо Грозев объяснил, почему план Путина по захвату Киева провалился: "они поняли очевидную истину"