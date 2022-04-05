У звільнених містах все ще багато мін, розтяжок і просто вибухонебезпечних предметів.

Українські правоохоронці на сьогоднішній день зафіксували 1200 фактів військових злочинів у Київській області, які здійснили російські окупанти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

«За весь час війни затримали понад 600 диверсантів. Найбільше військових злочинів зафіксовано в Київській області, їх зараз 1200", - сказав Монастирський.

Він додав, що у звільнених містах все ще багато мін, розтяжок і просто вибухонебезпечних предметів. Лише напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та знешкодили понад 5 тисяч предметів.

Монастирський закликає українців бути дуже обережними, не поспішати повертатися в міста, які раніше бомбили.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко поширив у своєму телеграм-каналі відео, як українські бійці 95 бригади сьогодні вранці, 5 квітня, збили ворожий вертоліт Ка-52 українською ракетою "Стугна". Сталося це під Ізюмом в Харківській області.

"Дивіться на ці кадри! Найсучасніший вертоліт росіян, озброєний до зубів, летів вбивати наших хлопців, а в підсумку перетворився на купи уламків! Філігранно точна робота українських інженерів ракетобудівників і наших героїв!",- йдеться в повідомленні телеграм-каналу Геращенко.

Нагадавши, Арестович назвав термін завершення активної фази війни:"у нас два варіанти".

Як повідомляла Politeka, Сім'я підірвалася на російській міні: батьків не стало, діти – у важкому стані.

Також Politeka писала, що "Захопити Миколаїв за три дні": Кім прокоментував фейк про велику кількість ворожих танків і піхоти під містом.