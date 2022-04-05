Дело открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

В Черниговской области автомобиль с семьей работника медицинской помощи подорвался на российской противотанковой мине. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

По данным следствия военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения оставили взрывное устройство вблизи села.

Около восьми часов вечера 1 апреля семья возвращалась в село Припутни (Прилукский район) из села Безбородьков в Ичнянском районе. За 30-50 метров до понтонной переправы машина взорвалась.

Родители вследствие взрыва погибли на месте, их дети 1995 и 2008 года рождения – в тяжелом состоянии в реанимации.

Дело открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

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