В Черниговской области автомобиль с семьей работника медицинской помощи подорвался на российской противотанковой мине. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
По данным следствия военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения оставили взрывное устройство вблизи села.
Около восьми часов вечера 1 апреля семья возвращалась в село Припутни (Прилукский район) из села Безбородьков в Ичнянском районе. За 30-50 метров до понтонной переправы машина взорвалась.
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Родители вследствие взрыва погибли на месте, их дети 1995 и 2008 года рождения – в тяжелом состоянии в реанимации.
Дело открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.
Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.
Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.