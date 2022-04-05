Ймовірність ракетних ударів по Києву все ще залишається високою. Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов.

Жителів столиці закликали не нехтувати сигналамиповітряної тривоги.

Також Жирнов зазначив, що у звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Продовжується робота з нарощування рубежів оборони.

«У столиці продовжує працювати гуманітарний штаб, який накопичує резерви та забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності людей літнього віку, осіб з інвалідністю та матерів з дітьми. Крім того, заклади харчування Києва організовують та видають близько 55 тисяч обідів особам з малозахищених категорій», - додав очільник Київської ВА.

Зазначимо, жителів Києва просять поки не повертатися до міста.

«Прохання ще до кінця цього тижня відтермінувати повернення. Потім ми зможемо вже чітко сказати», - зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Також у кількох районах області діє цілодобова комендантська година.

"Фахівцям треба дати можливість якісно зробити свою роботу. У передмісті, де точилися важкі бої, тривають роботи з розмінування. Не поспішайте!" - наголосили в КМДА.

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