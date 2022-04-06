Сьогодні стало відомо, що озеро біля посольства рф в литовському Вільнюсі забарвилося в колір крові.

Воду в ставку навпроти російського посольства в столиці Литви Вільнюсі пофарбували в колір крові. У телеграм-каналах з'явилися фото з місця.

У поліції повідомили, що це акція, яку погодили з владою. Акція спрямована проти кровожерливої агресії рф в Україні. Червоне озеро, як нагадування про злочини російських солдатів і влади в Україні.

Міська влада уточнила, що це "художній перформанс, мета якого — звернути увагу світу на військові злочини Росії". Фарба ніяк не зашкодить самому озеру і його мешканцям.

Крім того, у Вільнюсі з'явилася вулиця Героїв України, що веде до посольства росії. Біля Посольства росії вже встановили таблички з назвою вулиці двома мовами-литовською та українською.

Нагадаємо, авто протаранило паркан посольства рф і перетворилося на факел.

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