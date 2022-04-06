Воду в ставку навпроти російського посольства в столиці Литви Вільнюсі пофарбували в колір крові. У телеграм-каналах з'явилися фото з місця.
У поліції повідомили, що це акція, яку погодили з владою. Акція спрямована проти кровожерливої агресії рф в Україні. Червоне озеро, як нагадування про злочини російських солдатів і влади в Україні.
Міська влада уточнила, що це "художній перформанс, мета якого — звернути увагу світу на військові злочини Росії". Фарба ніяк не зашкодить самому озеру і його мешканцям.
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Крім того, у Вільнюсі з'явилася вулиця Героїв України, що веде до посольства росії. Біля Посольства росії вже встановили таблички з назвою вулиці двома мовами-литовською та українською.
Нагадаємо, авто протаранило паркан посольства рф і перетворилося на факел.
Як повідомляла Politeka, окупанти примусово вивозять людей на росію.
Також Politeka писала, що у росії паніка: з країни починає тікати "еліта" і оточення Путіна.