Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дало раду українцям, яку примусово вивозять до Росії, як діяти далі.

Як пише Politeka.net, російські війська на тимчасово окупованих територіях примусово вивозять людей з України. Відомо вже про 40 тисяч людей, які зіткнулися з такою практикою.

"Вже майже 40 тисяч українців опинилися на чужині – з тимчасово окупованих і заблокованих міст України російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії.

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Рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами незаконних дій російського режиму і бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - повідомили в міністерстві і опублікували контакти на фотографії.