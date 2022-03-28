Як пише Politeka.net, російські війська на тимчасово окупованих територіях примусово вивозять людей з України. Відомо вже про 40 тисяч людей, які зіткнулися з такою практикою.
"Вже майже 40 тисяч українців опинилися на чужині – з тимчасово окупованих і заблокованих міст України російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії.
Вам готові допомогти!
Рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами незаконних дій російського режиму і бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - повідомили в міністерстві і опублікували контакти на фотографії.
Радник голови офісу президента України Арестович попередив, що противник переніс основні зусилля на схід (Маріуполь, зона ООС) і намагається за всяку ціну оточити українські війська між Ізюмом і Волновахою.