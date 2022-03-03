"Щури" вже біжать з ними ж підпаленого корабля?

Влада і "еліта" РФ охоплені панікою, і вже вивозять рідних з країни

Про те, що відповідно до інформації, наданої нашою розвідкою, основна маса представників так званої місцевої "еліти" зараз зайняті масовою евакуацією своїх рідних і близьких з Москви в різні країни, якомога далі від розпочатої Росією війни, пише " Українська правда" .

Зокрема, в оточенні вищого політичного керівництва Росії сформувалися вельми панічні настрої, і підіймається рівень недовіри до Володимира Путіна.

Велика частина представників еліти країни-агресора, розв'язують питання, пов'язані з евакуацією своїх рідних і близьких зі столиці Росії в Грузію, Ізраїль і арабські емірати, не забуваючи уточнювати місця, найбільш сприятливі як укриття в разі початку ядерної війни.

З розмови радника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура Рушановича, з невстановленою особою, на ім'я Владислав Луценко, можливість ядерного конфлікту все ж існує, хоч і невелика.

Крім того, як вважає Луценко, Кремль вже програв війну з Україною, а Путін - "збожеволів і його стан неадекватний".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у полон ЗСУ здалися 22 танкісти з елітної дивізії РФ.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ вийшли на лінію кордону України.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські матері отримують перші малоприємні "посилки" з тілами синів.