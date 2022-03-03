Влада і "еліта" РФ охоплені панікою, і вже вивозять рідних з країни
Про те, що відповідно до інформації, наданої нашою розвідкою, основна маса представників так званої місцевої "еліти" зараз зайняті масовою евакуацією своїх рідних і близьких з Москви в різні країни, якомога далі від розпочатої Росією війни, пише "
Зокрема, в оточенні вищого політичного керівництва Росії сформувалися вельми панічні настрої, і підіймається рівень недовіри до Володимира Путіна.
Велика частина представників еліти країни-агресора, розв'язують питання, пов'язані з евакуацією своїх рідних і близьких зі столиці Росії в Грузію, Ізраїль і арабські емірати, не забуваючи уточнювати місця, найбільш сприятливі як укриття в разі початку ядерної війни.
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З розмови радника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура Рушановича, з невстановленою особою, на ім'я Владислав Луценко, можливість ядерного конфлікту все ж існує, хоч і невелика.
Крім того, як вважає Луценко, Кремль вже програв війну з Україною, а Путін - "збожеволів і його стан неадекватний".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у полон ЗСУ здалися 22 танкісти з елітної дивізії РФ.
Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ вийшли на лінію кордону України.
А до цього наш портал повідомляли про те, що російські матері отримують перші малоприємні "посилки" з тілами синів.