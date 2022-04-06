Воду в пруду напротив российского посольства в столице Литвы Вильнюсе окрасили в цвет крови. В телеграм-каналах появились фото с места.
В полиции сообщили, что это акция, которую согласовали с властями. Акция направлена против кровожадной агрессии рф в Украине. Красное озеро, как напоминание о преступлениях российских солдат и власти в Украине.
Городские власти уточнили, что это «художественный перформанс, цель которого — обратить внимание мира на военные преступления России». Краска никак не навредит самому озеру и его обитателям.
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Кроме того, в Вильнюсе появилась улица Героев Украины, ведущая к Посольству россии. Возле Посольства россии уже установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском.
Напомним, авто протаранило забор посольства рф и превратилось в факел.
Как сообщала Politeka, оккупанты принудительно вывозят людей на россию.
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