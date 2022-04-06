Сегодня стало известно, что озеро возле посольства рф в литовском Вильнюсе окрасилось в цвет крови.

Воду в пруду напротив российского посольства в столице Литвы Вильнюсе окрасили в цвет крови. В телеграм-каналах появились фото с места.

В полиции сообщили, что это акция, которую согласовали с властями. Акция направлена против кровожадной агрессии рф в Украине. Красное озеро, как напоминание о преступлениях российских солдат и власти в Украине.

Городские власти уточнили, что это «художественный перформанс, цель которого — обратить внимание мира на военные преступления России». Краска никак не навредит самому озеру и его обитателям.

Кроме того, в Вильнюсе появилась улица Героев Украины, ведущая к Посольству россии. Возле Посольства россии уже установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском.

Напомним, авто протаранило забор посольства рф и превратилось в факел.

Как сообщала Politeka, оккупанты принудительно вывозят людей на россию.

Также Politeka писала, что в россии паника: из страны начинает бежать "элита" и окружение Путина