Після виховання двох дочок Ірина планувала зайнятися собою. Записалася на курси візажиста, почала жити для себе. Але тут вторглися росіяни.

Українка Ірина з села Михайлівка-Рубежівка стала жертвою російської окупації і символом Бучі - фотографія її руки з червоним манікюром облетіла весь світ. У жінки залишилися двоє дочок і чоловік. У квітні їй повинно було виповнитися 53.

Її історія стала відома журналістам ТСН.

Дочки Ірини поїхали до Польщі, жінка ж залишилася допомагати місцевому населенню. Вона готувала їжу українським військовим. 5 березня Фількіна спробувала сісти в одну з машин, щоб потрапити додому. Але коли не було місця, вона вирішила повернутися туди на велосипеді.

Дочка благала мати цього не робити, але у відповідь почула: «Ольга, ти що, не знаєш свою маму? Я можу гори згорнути!».

Дочки Ірини сподівалися, що мама доїхала додому, але не виходить на зв'язок, бо в селі її просто немає.

На наступний день сім'я Ірини побачила пост у Facebook, в якому військовий розповів, що через «КП Українськ» проїжджала жінка, і вона потрапила під обстріл.

Сім'я Ірини хотіла забрати тіло, але їм сказали, що дістатися туди не можна. Майже цілий місяць рідні Ірини сподівалися, що вона жива і потрапила до лікарні. Але 1 квітня - в день її народження - з'явилося відео. На кадрах - Ірина лежить мертва з велосипедом.

Анастасія працює майстром з манікюру. І коли побачила той манікюр з сердечком на одному з нігтів, зрозуміла - це її клієнтка. Вона нещодавно приходила до Насті на курс з макіяжу для себе.

Дочка Ірини каже, що війна прийшла не тільки в Україну: «Вона прийшла в мій будинок і забрала, ні, точніше вкрала, мій Всесвіт».

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