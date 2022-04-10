Окупанти готуються до масованого наступу на Донбас. Голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай в інтерв’ю УП розповів, якими бачить вирішальні бої за регіон.

«Ми розуміємо, що найближчим часом буде наступ. Величезний бій буде за Донбас. Бачимо, що відбувається накопичення сил, засобів. Величезна кількість техніки. Ну, готуємося», - зазначив він.

Голова Луганщини додав, що росія спробує вийти на географічні кордони Луганської і Донецької областей.

Гайдай спрогнозував, якими будуть бойові дії.

«Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти», - сказав він.

Разом з тим Гайдай зазначив, що атакувати з півночі, півдня і зі сходу окупанти не зможуть.

«У них немає стільки засобів та сил для того, щоб одночасно зробити величезний наступ з усіх сторін. Просто немає», - заявив голова Луганської адміністрації.

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