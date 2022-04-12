Жителі постраждалих в результаті боїв населених пунктів Київської області зможуть повернутися в свої будинки приблизно в кінці травня.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Відновити електропостачання в регіоні планують до 31 травня. У 85 населених пунктах як і раніше немає газу - його подачу також поступово відновлюють.

Павлюк також в черговий раз запевнив, що повертатися в Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти дуже небезпечно – багато мін і боєприпасів, розмінування триває.

"Ми не рекомендуємо на даний момент повертатися людям у деокуповані райони. Насамперед це мінна небезпека, залишена окупантами: мінні поля, мінні пастки, боєприпаси, які не розірвалися", - розповів він.

При цьому Павлюк також уточнив, що повне розмінування території триватиме рік.

Також глава Київської ОВА не виключив, що ворог спробує повернутися.

"При повторному настанні не так-то просто буде евакуюватися", - попередив Павлюк.

Додамо, до теперішнього моменту в Київській області вже підтверджена загибель понад 1200 осіб, проте ця цифра незакінчена і буде рости. Сотні людей вважаються зниклими без вести.

Тим часом столиця України вже почала оживати. Незважаючи на заклики Кличка не поспішати з поверненням до столиці, на в'їздах до міста – багатокілометрові затори.

Нагадаємо, стала відома кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також повідомлялося, що, за словами Михайла Подоляка, світ є свідком "фантастично безглуздого політико-інформаційного самогубства" росіян.

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