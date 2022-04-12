Голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус записав чергове відеозвернення до жителів області та застеріг про небезпеки. Так, за словами чиновника, в регіоні обстановка залишається напруженою через заміновані території, які залишили після себе окупанти. Так що без критичної необхідності він просить не повертатися.

"Не бачіться на фейки про те, що Чернігів найближчим часом закриють на в'їзд і виїзд і про те, що скоро знову буде наступ на місто. Довіряйте тільки офіційній інформації", - підкреслив Чаус.

Він також закликав жителів пересуватися по території області дуже акуратно, так як рашисти залишили багато мін і нерозірваних боєприпасів. За словами В'ячеслава Чауса, селі Красне вже трапився трагічний інцидент - на узбіччі розірвалася протитанкова міна і людина загинула.

"Я вас дуже прошу, без критичної необхідності в місто поки не повертайтеся. Ми зобов'язані відновити критичну інфраструктуру, а чим більше людей повернеться, тим більше ресурсів буде споживати місто, дайте нам ще трохи часу", - закликав очільник Чернігівщини.

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