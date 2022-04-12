Стало відомо, що на території Білорусі стягувалася військова техніка до кордонів України. Про це нещодавно повідомила американська компанія
Знімки показують, що оснащені ракетами, реактивними системами залпового вогню і штурмовиками підрозділи були перекинуті в Білорусь в трьох точках недалеко від кордону з Україною.
Знімки військової техніки зроблені ще четвертого лютого біля Єльська, Річиці та Лунінця. Всі об'єкти знаходяться в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.
Компанія ідентифікувала на знімках 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 «Іскандер» і реактивні системи залпового вогню під Єльськом.
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Раніше волонтер повідав, як вони з другом привезли волонтерську допомогу в Мотижин, коли російські окупанти їх зупинили і взяли в полон.
Спочатку їх помістили в люк і по черзі виводили катувати і били, випитуючи позиції українських військовослужбовців. На другий день їх стали водити в ліс, де змушували копати собі могили. Чоловікові дивом вдалося після цього вижити, його друг був убитий окупантами.
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