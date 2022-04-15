У Херсонській області відбувся обмін військовополоненими. Про це
"Після напружених переговорів вдалося досягти домовленостей щодо обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових обміняли на 5 наших", - розповідають у записі.
Так, вчора пройшов за наказом президента Володимира Зеленського черговий, четвертий обмін військовополоненими.
В цілому додому їдуть 30 наших громадян. Зокрема, обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. З полону звільнили 8 цивільних, у тому числі одну жінку.
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