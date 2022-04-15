Вчора пройшов за наказом президента Володимира Зеленського черговий, четвертий обмін військовополоненими.

У Херсонській області відбувся обмін військовополоненими. Про це розповівши в оперативному командуванні» Південь " ввечері 14 квітня.

"Після напружених переговорів вдалося досягти домовленостей щодо обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових обміняли на 5 наших", - розповідають у записі.

Так, вчора пройшов за наказом президента Володимира Зеленського черговий, четвертий обмін військовополоненими.

В цілому додому їдуть 30 наших громадян. Зокрема, обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. З полону звільнили 8 цивільних, у тому числі одну жінку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози російського Міноборони, яке днями "анонсувало" можливі обстріли Києва.

Також ми писали, в інтерв'ю BBC український лідер зізнався, що до всіх загроз ставлення серйозне, оскільки вони пов'язані з можливою загибеллю людей.

"Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. На всі загрозливі нам кроки Російської Федерації ми повинні відповідати", - заявив президент.

Нагадавши, Зеленський поговорить з Макроном після заяви про "братні народи".

Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до уряду Естонії.

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