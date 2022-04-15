Вчера прошел по приказу президента Владимира Зеленского очередной, четвертый обмен военнопленными.

В Херсонской области состоялся обмен военнопленными. Об этом рассказали в Оперативном командовании «Юг» вечером 14 апреля.

«После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных обменяли на 5 наших», — рассказывают в записи.

Так, вчера прошел по приказу президента Владимира Зеленского очередной, четвертый обмен военнопленными.

В общей сложности домой едут 30 наших граждан. В частности, обменяли 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Из плена освободили 8 гражданских, в том числе одну женщину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы российского Минобороны, которое на днях "анонсировало" возможные обстрелы Киева.

Также мы писали, в интервью BBC украинский лидер признался, что ко всем угрозам отношение серьезное, поскольку они связаны с возможной гибелью людей.

"Мы не боимся ни одной из угроз российской федерации при этом. На все угрожающие нам шаги российской федерации мы должны отвечать", - заявил президент.

Напомним, Зеленский поговорит с Макроном после заявления о "братских народах".

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к правительству Эстонии.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил о катастрофических потерях.