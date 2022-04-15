ЄС має відправити країну-агресора рф на фінансово-економічне дно. З таким закликом до країн Європи звернувся радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Про це він написав у своєму Twitter.

Київ раніше закликав прийняти відповідне рішення якнайшвидше. За словами радника глави ОП, економіка рф повинна відправитися на дно слідом за крейсером "Москва".

"Україна вже відправила на дно Російський крейсер "Москва". Пора для Європи відправити на фінансово-економічне дно реальну Москву. Все, що для цього потрібно – повне ембарго на російські нафту і газ", – написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк потролив військові плани росії.

Як повідомляла Politeka, переговори України і рф, Подоляк зробив важливий акцент.

Також Politeka писала, що Подоляк розповів про істерику і скарги росії.