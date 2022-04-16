Окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені Служби безпеки України. Про це попереджає пресслужба СБУ.

Зазначається, що для листування використовують популярні меседжери. У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

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«Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює», - застерігають українців.

СБУ нагадала важливі правила:

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