Окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені Служби безпеки України. Про це попереджає пресслужба СБУ.
Зазначається, що для листування використовують популярні меседжери. У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.
«Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює», - застерігають українців.
СБУ нагадала важливі правила:
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- не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
- одразу видаляйте таке листування
- дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.
- довіряйте лише офіційним джерелам інформації
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