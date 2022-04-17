У Миколаєві - катастрофічна ситуація з водою, центральне водопостачання не працює 4-й день після обстрілу окупантів, пошкодили водовід Дніпро-Миколаїв. Про ситуацію докладніше розповів глава Миколаївської ОВА у своєму зверненні в Телеграм-каналі.
Людям доводиться брати воду в річці і біля джерел. Олександр Сєнкевич каже, що це питання швидко вирішити не вийде. У той же час Кім помічає:
«Розібралися в ситуації. Вода буде так чи інакше. Або половина від наших потреб, або буде як і раніше. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей. У будь-якому випадку будемо з водою.
По військовій ситуації. Час працює на нашу користь. Поки ворог готує війська і мобілізацію, до нас йде озброєння. Вже є у них перестрілки між собою " - розповідає глава ОВА.
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