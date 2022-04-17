Людям доводиться брати воду в річці і біля джерел після пошкодження водопостачання.

У Миколаєві - катастрофічна ситуація з водою, центральне водопостачання не працює 4-й день після обстрілу окупантів, пошкодили водовід Дніпро-Миколаїв. Про ситуацію докладніше розповів глава Миколаївської ОВА у своєму зверненні в Телеграм-каналі.

Людям доводиться брати воду в річці і біля джерел. Олександр Сєнкевич каже, що це питання швидко вирішити не вийде. У той же час Кім помічає:

«Розібралися в ситуації. Вода буде так чи інакше. Або половина від наших потреб, або буде як і раніше. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей. У будь-якому випадку будемо з водою.

По військовій ситуації. Час працює на нашу користь. Поки ворог готує війська і мобілізацію, до нас йде озброєння. Вже є у них перестрілки між собою " - розповідає глава ОВА.

Ми писали, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поінформував президента про подальшу військову допомогу, яку Україні нададуть найближчими днями. Про це британський політик повідомив у себе в Twitter.

Борис Джонсон запевнив, що Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців ресурсами, необхідними для захисту своєї країни від російського наступу

Додамо також, частину Великоднього звернення в неділю, 17 квітня, Борис Джонсон виголосив українською мовою.

Ми писали, принц Гаррі і Меган Маркл підтримали українців: «ми разом з вами»

Як повідомляла Politeka, президент Зеленський розповів про ймовірні гарантії безпеки для України

Також Politeka писала, що у рф образилися на Джонсона і заборонили в'їзд: "ні омських смітників, ні сочинських пляжів"