Такі дії представників пенітенціарних установ РФ є нічим іншим, як тортурами і способом позбавлення громадян України права на життя.

Країна-окупант рф піддає тортурам незаконно засуджених українців. Зокрема, політв'язня Володимира Якименка, який був безпідставно затриманий ще 13 червня 2017 року на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Telegram-каналі.

Чоловіка утримують в російському пенітенціарному закладі №4, розташованому в місті Пугачов Саратовської області. Через проукраїнську позицію йому "присудили" 15 років позбавлення волі, а нині морять голодом в колонії і відмовляються лікувати, обзиваючи "хохлом".

Денисенко підкреслила, що в результаті недоїдання у політв'язня почалися болі в шлунку. Адже у чоловіка і так діагностовано хронічний гастрит і виразка дванадцятипалої кишки.

Якименко звертався до медичної частини при колонії, однак у лікуванні українцю відмовили.



"Лікар, дізнавшись, що Володимир-українець, сказала, що "вас хохлів потрібно вбивати і знищувати", – додала уповноважена з прав людини.

Денісова зазначила, що такі дії представників пенітенціарних установ РФ є нічим іншим, як тортурами і способом позбавлення громадян України права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

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