Такие действия представителей пенитенциарных учреждений РФ являются ничем иным, как пыткой и способом лишения граждан Украины права на жизнь.

Страна-оккупант рф подвергает пыткам незаконно осужденных украинцев. В частности, политзаключенного Владимира Якименко, который был безосновательно задержан еще 13 июня 2017 года на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале.

Мужчину удерживают в российском пенитенциарном учреждении №4, расположенном в городе Пугачев Саратовской области. Из-за проукраинской позиции ему "присудили" 15 лет лишения свободы, а ныне морят голодом в колонии и отказываются лечить, обзывая "хохлом".

Денисенко подчеркнула, что в результате недоедания у политзаключенного начались боли в желудке. Ведь у мужчины и так диагностированы хронический гастрит и язва двенадцатиперстной кишки.

Якименко обращался в медицинскую часть при колонии, однако в лечении украинцу отказали.



"Врач, узнав, что Владимир – украинец, сказала, что "вас хохлов нужно убивать и уничтожать", – добавила уполномоченная по правам человека.

Денисова отметила, что такие действия представителей пенитенциарных учреждений РФ являются ничем иным, как пыткой и способом лишения граждан Украины права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Напомним, всплыли новые подробности и цифры о зверствах россиян в Буче.

Как сообщала Politeka, в разведке раскрыли, что нужно Украине для победы над оккупантами.

Также Politeka писала, что путина ждет незавидная участь большинства тиранов, Аваков озвучил прогноз.