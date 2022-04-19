19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще троє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблі є у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.

Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомлялося, ввечері 18 квітня окупанти почали наступ на Донбасі. Однак ЗСУ прориву не допустили. Більш того, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

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