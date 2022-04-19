В Україні зараз почалася друга фаза війни, від якої буде залежати третя. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Це друга фаза війни, вона визначить третю фазу, яка може йти за трьома сценаріями. Перше – росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви, а це останні їхні оперативні резерви, які там зараз є, вести тактичні дії по утриманню території. Друге – вони можуть забратися з нашої території. А третє – вони можуть знову перейти до мирних перемовин», - заявив він.

При цьому Арестович нагадав заяву президента Зеленського, що вразі знищення окупантами Маріуполя, мирних переговорів не буде.

«А тоді наш головний напрямок дій буде – повне знищення противника, спираючись на західну допомогу і на те, що росіянам допомоги брати нема де», - зазначив радник голови ОП.

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