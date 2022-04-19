19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.
Погибшие есть в Краматорске, Авдеевке и Благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.
Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненому на территории Харьковщины.
Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе. Однако ВСУ прорыва не допустили. Более того, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом.
Напомним, из-за обстрелов оккупантов на Луганщине почти все мирные жители остались без света
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