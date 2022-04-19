Крім того, рятувальники та ремонтні служби не мають доступу до пошкоджених об'єктів через часті обстріли.

Окупанти пошкодили обстрілами високовольтну лінію в Луганській області. Про це повідомляти голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередньою інформацією, в результаті були знеструмлені 215 населених пунктів області.

"Ситуація критична. Світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів в результаті обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з'ясовується", - пише Гайдай в Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що зараз йде активний обстріл з боку окупантів по всій Луганській і Донецькій областях. Велика кількість мирних громадян також залишилися без газопостачання. Крім того, рятувальники та ремонтні служби не мають доступу до пошкоджених об'єктів через часті обстріли.

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Чоловік виявився громадянином Молдови. Для чого він знімав військові позиції, чіткої відповіді не дав. Його передали працівникам поліції для подальшого з'ясування причин.

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