Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в черговий раз закликав мирних жителів виїхати в більш безпечні місця. Він підкреслив у своєму зверненні, що часу на роздуми не залишилося і рішення потрібно приймати дуже швидко.

«Їдьте! Тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер знаходяться в заручниках у росіян. Для атаки на місто РФ застосовувала велику кількість бронетехніки. Бої тривали три доби. На кожен взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки», - підкреслив Гайдай.

За попередньою інформацією, 19 квітня буде проводитися негайна евакуація громадян з районів Луганської області незважаючи на продовження російських обстрілів.

Незважаючи на обстріли будуть організовані спроби врятувати людей з Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.

«Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою або мобілізованим в окупаційні війська. Тих хто не погоджуються, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь в безпечні регіони України - вам допоможуть з пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави і міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають» ,- додав Гайдай.

Він також повідомив місця збору для евакуації:

Лисичанськ - центр міста, вул.ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 Років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля - Центральна площа;

Сєвєродонецьк - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне-Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11;

Гірське - Будинок культури України. Гагаріна 13а;

Попасна - вул. Щербакова, 1а.

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Як повідомляла Politeka, окупанти не дають людям виїжджати із захопленої Кремінної, є жертви.

Також Politeka писала, що окупанти атакують Луганщину, куди їм вдалося прорватися.