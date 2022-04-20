Російські військові поступово перетворюють Маріуполь на справжнє гетто для українців. Мирних жителів змушують носити білі пов'язки, інакше відразу розстрілюють. Крім того їх використовують в якості приманки для виявлення вогневих точок.
Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, окупанти в черговий раз анонсували "вже майже традиційно щоденний режим припинення вогню для евакуації з "Азовсталі"" і можливості захисникам скласти зброю.
"Вчорашній подібний анонс протягом усього часу анонсованого "припинення вогню" супроводжувався масовими відео штурму і боїв з боку окупантів. Нічого нового, все по Оруеллу: "Мир – це війна, Свобода – це рабство", - констатував радник міського голови.
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Крім того, окупанти погрожують, що відкриватимуть вогонь по кожному цивільному, який з'явиться на вулиці без білої стрічки як позначки "свій-чужий", причому ходити можна тільки по лівій стороні дороги. Ті, хто пересувається на автомобілі, повинні малювати на боці "Z", інакше транспортний засіб теж буде розстріляно.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.
Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.