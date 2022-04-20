Крім того, окупанти погрожують, що відкриватимуть вогонь по кожному цивільному.

Російські військові поступово перетворюють Маріуполь на справжнє гетто для українців. Мирних жителів змушують носити білі пов'язки, інакше відразу розстрілюють. Крім того їх використовують в якості приманки для виявлення вогневих точок.

Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти в черговий раз анонсували "вже майже традиційно щоденний режим припинення вогню для евакуації з "Азовсталі"" і можливості захисникам скласти зброю.

"Вчорашній подібний анонс протягом усього часу анонсованого "припинення вогню" супроводжувався масовими відео штурму і боїв з боку окупантів. Нічого нового, все по Оруеллу: "Мир – це війна, Свобода – це рабство", - констатував радник міського голови.

Крім того, окупанти погрожують, що відкриватимуть вогонь по кожному цивільному, який з'явиться на вулиці без білої стрічки як позначки "свій-чужий", причому ходити можна тільки по лівій стороні дороги. Ті, хто пересувається на автомобілі, повинні малювати на боці "Z", інакше транспортний засіб теж буде розстріляно.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.