Радник голови офісу президент Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ" заявив, що мобілізацією чоловіків у Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей окупанти знищать генофонд кримінальних анклавів.

Водночас він сумнівається в ефективності мобілізації на нових захоплених територіях Херсонській чи Запорізькій областях, оскільки там немає лояльності до росіян.

"Люди будуть брати зброю і переходити на бік українських військ - це очевидно. І я не бачу сенсу в цьому, тому що у них дуже багато бурятів ще є, їх можна привозити. Адже вони там не вважаються людьми", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що росія робить вигляд, що кількість убитих її бійців не має ніякого значення.

"Вони практично знищать весь генофонд кримінальних анклавів під назвою "ДНР", "ЛНР". Таким чином, кримінальні анклави зникнуть, тому що людей вже там не буде - вони їх усіх перемолотять на війні. Вони знищать "генофонд" в Криму. І це дуже добре, тому що в Крим вони переселили своїх", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк потролив військові плани росії.

Як повідомляла Politeka, переговори України і рф, Подоляк зробив важливий акцент.

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