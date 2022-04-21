Радник голови офісу президент Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ" заявив, що мобілізацією чоловіків у Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей окупанти знищать генофонд кримінальних анклавів.
Водночас він сумнівається в ефективності мобілізації на нових захоплених територіях Херсонській чи Запорізькій областях, оскільки там немає лояльності до росіян.
"Люди будуть брати зброю і переходити на бік українських військ - це очевидно. І я не бачу сенсу в цьому, тому що у них дуже багато бурятів ще є, їх можна привозити. Адже вони там не вважаються людьми", - зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що росія робить вигляд, що кількість убитих її бійців не має ніякого значення.
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"Вони практично знищать весь генофонд кримінальних анклавів під назвою "ДНР", "ЛНР". Таким чином, кримінальні анклави зникнуть, тому що людей вже там не буде - вони їх усіх перемолотять на війні. Вони знищать "генофонд" в Криму. І це дуже добре, тому що в Крим вони переселили своїх", - додав Подоляк.
Нагадаємо, Подоляк потролив військові плани росії.
Як повідомляла Politeka, переговори України і рф, Подоляк зробив важливий акцент.
Також Politeka писала, що Подоляк розповів про істерику і скарги росії.