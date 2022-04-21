Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в интервью "НВ" заявил, что мобилизацией мужчин в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты уничтожат генофонд криминальных анклавов.
В то же время он сомневается в эффективности мобилизации на новых захваченных территориях Херсонской или Запорожской областях, поскольку там нет лояльности к россиянам.
"Люди будут брать оружие и переходить на сторону украинских войск - это очевидно. И я не вижу смысла в этом, потому что у них очень много бурятов еще есть, их можно привозить. Они ведь там не считаются людьми", - отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что россия делает вид, что количество убитых ее бойцов не имеет никакого значения.
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"Они практически уничтожат весь генофонд криминальных анклавов под названием "ДНР", "ЛНР". Таким образом, криминальные анклавы исчезнут, потому что людей уже там не будет - они их всех перемолотят на войне. Они уничтожат "генофонд" в Крыму. И это очень хорошо, потому что в Крым они переселили своих", - добавил Подоляк.
Напомним, Подоляк потроллил военные планы россии.
Как сообщала Politeka, переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент.
Также Politeka писала, что Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии.