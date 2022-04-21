Російський президент Путін і міністр оборони Шойгу планували відправити українців в концтабори в Західному Сибіру.

Президент країни-агресорки Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу планували відправити українців до концтаборів у Західному Сибіру. Про це повыдомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"У Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців, аби будувати нові міста. Завдання рашистської орди – знищення нашої країни, нашої нації, колонізація України", — зазначив він.

Данілов наголосив, що рішення щодо повномасштабного вторгнення на територію України ухвалював не лише Путін, але й усе найвище політичне керівництво Росії. За словами секретаря РНБО, війна не закінчиться доти, доки окупантів не виженуть з усіх українських територій, включно з Кримом.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що понад 500 000 українців, з яких 121 000 – діти, примусово вивезли на територію росії з тимчасово захоплених територій України.

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