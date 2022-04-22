Російські військові здійснили черговий акт ядерного тероризму. Цього разу окупанти погрожували ракетним ударом по Південноукраїнській атомній електростанції. Про це повідомила прес-служба компанії "Енергоатом".
Так 16 квітня над майданчиком АЕС пролетіли три ракети, випущені з території Білорусі в напрямку Миколаєва.
"Загроза потрапляння в ядерний реактор з можливими наслідками-ядерною катастрофою - була високою. Це черговий акт ядерного тероризму росії, що загрожує безпеці всього світу!",- сказано в повідомленні.
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У прес-службі звернулись в МАГАТЕ з вимогою вжити заходів для припинення ядерного тероризму росії, виведення військових формувань рф з території ЗАЕС, а також встановлення демілітаризованих зон навколо українських атомних електростанцій.
Нагадаємо, в Енергодарі окупанти пропонують пенсіонерам "подачку".
Також Politeka писала, що окупаційна влада Енергодара проводить репресії.