Російські військові здійснили черговий акт ядерного тероризму. Цього разу окупанти погрожували ракетним ударом по Південноукраїнській атомній електростанції. Про це повідомила прес-служба компанії "Енергоатом".

Так 16 квітня над майданчиком АЕС пролетіли три ракети, випущені з території Білорусі в напрямку Миколаєва.

"Загроза потрапляння в ядерний реактор з можливими наслідками-ядерною катастрофою - була високою. Це черговий акт ядерного тероризму росії, що загрожує безпеці всього світу!",- сказано в повідомленні.

У прес-службі звернулись в МАГАТЕ з вимогою вжити заходів для припинення ядерного тероризму росії, виведення військових формувань рф з території ЗАЕС, а також встановлення демілітаризованих зон навколо українських атомних електростанцій.

Нагадаємо, в Енергодарі окупанти пропонують пенсіонерам "подачку".

Також Politeka писала, що окупаційна влада Енергодара проводить репресії.



