Росія не має розуміння, як вийти з війни, тому можуть спробувати штурмувати Харківську, Донецьку та Луганську області, однак Україна готова до цього і завдасть потужних контрнаступів.

Про це 22 квітня сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час загально національного телемарафону.

"РФ сьогодні точно не має розуміння, як вийти з війни, бо вони планували бліцкриг: 3-5 днів, а то і 72 години і вони всіх в Україні поставлять на коліна. Безумовно вони не врахували того, що Україна - це зовсім інша країна з дуже потужною армією, стійкими людьми та дій президента з точки зору мобілізації країни. Що стосується другого етапу, то РФ не вигідно довести всьому світу того, що їхня армія не вміє позиційно воювати, їм вигідно це перевести у затяжний конфлікт і поступово, а ресурсів у них багато і вони вміють жити в таборах, зменшувати пайки та існувати у такому режимі десятиріччями. Нам це невигідно, бо ми відкрита держава і ми хочемо, щоб люди жили в комфорті, а не постійній війні. А тому б хотілось розставити крапки над "і". І я думаю, що ми їх розставимо", - наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що Україна готує потужний контрнаступ з застосуванням важкого озброєння, отриманого від партнерів.

"Тобто друга фаза буде або якщо вони захочуть зайти з Харківської, Донецької та Луганської областей та спробують повоювати з нашими ЗСУ та отримають по зубах, як це завжди буває, то вони спробують окопатись на півдні країни чи сході. Але тактика і стратегія України, про що президент заявляв - це отримати більше артилерії, важкої бронетехніки і після того нанести дуже потужні контрнаступи по угрупуваннях РФ. Я думаю так і буде, бо Україна з точки зору тактичної підготовки орієнтується краще. Треба вірити в Україну та армію. Сьогодні ж 58 день війни. Треба вірити у те, що стратегічне планування у нас на високому рівні і президент постійно працює по 14-15 годин на день", - пояснив Подоляк.

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