Россия не имеет понимания, как выйти из войны, поэтому могут попытаться штурмовать Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, однако Украина готова к этому и нанесет мощных контрнаступлений.

Об этом 22 апреля сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время обще Национального телемарафона.

"РФ сегодня точно не имеет понимания, как выйти из войны, потому что они планировали блицкриг: 3-5 дней, а то и 72 часа и они всех в Украине поставят на колени. Безусловно они не учли того, что Украина - это совсем другая страна с очень мощной армией, стойкими людьми и действий президента с точки зрения мобилизации страны. Что касается второго этапа, то РФ не выгодно доказать всему миру того, что их армия не умеет позиционно воевать, им выгодно это перевести в затяжной конфликт и постепенно, а ресурсов у них много, и они умеют жить в лагерях, уменьшать пайки и существовать в таком режиме десятилетиями. Нам это невыгодно, потому что мы открытое государство и мы хотим, чтобы люди жили в комфорте, а не постоянной войне. А потому бы хотелось расставить точки над "и". И я думаю, что мы их расставим", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что Украина готовит мощное контрнаступление с применением тяжелого вооружения, полученного от партнеров.

"То есть вторая фаза будет или если они захотят зайти с Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попробуют повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге или востоке. Но тактика и стратегия Украины, о чем президент заявлял - это получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после того нанести очень мощные контрнаступления группировках по РФ. Я думаю так и будет, потому что Украина с точки зрения тактической подготовки ориентируется лучше. Надо верить в Украину и армию. Сегодня 58 день войны. Надо верить в то, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне и президент постоянно работает по 14-15 часов в день", - пояснил Подоляк.

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