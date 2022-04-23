ЗСУ проводять успішні контратаки і за останню добу війська росії не змогли суттєво проснутись вглиб території.

Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Британії.

Також за два місяці війни російським військам не вдалося встановити контроль над повітряним простором у жодній з областей.

«Російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній із областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність домогтися помітного прогресу», - йдеться у звіті.

Крім того, попри заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, у місті продовжуються запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.

Нагадаємо, Контроль над Донбасом лише початок: у рф офіційно назвали цілі "другої фази" битв в Україні.

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