ЗСУ проводять успішні контратаки і за останню добу війська росії не змогли суттєво проснутись вглиб території.
Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Британії.
Також за два місяці війни російським військам не вдалося встановити контроль над повітряним простором у жодній з областей.
«Російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній із областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність домогтися помітного прогресу», - йдеться у звіті.
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Крім того, попри заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, у місті продовжуються запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.
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