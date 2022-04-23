ВСУ проводят успешные контратаки и за последние сутки войска россии не смогли существенно проснуться вглубь территории.

Об этом говорится в свежем отчете разведки Британии.

Также за два месяца войны российским войскам не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса», - говорится в отчете.

Кроме того, несмотря на заявление властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.

Напомним, Контроль над Донбассом лишь начало: в рф официально назвали цели "второй фазы" сражений в Украине.

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