Таку думку в ефір Радіо НВ висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, у росіян багато техніки, але питання в тому, чи вистачить живої сили – солдатів, які захочуть далі воювати.

На питання про те, чи можемо ми в якійсь перспективі розраховувати, що у росіян закінчаться більш сучасні види озброєння, військовий експерт зазначив, що вбивати вони можуть і з застарілої техніки, однак, питання в тому, чи буде у них готова жива сила, щоб продовжувати наступ.

"Будуть вбивати, вибачте, і старі гармати, які стріляють ядрами. Але ця ситуація, коли вони кидають у бій танки з консервації, вона свідчить про неготовність до тієї фази війни, яка зараз є. Тому що, якби вони передбачили опір української армії і опір українського суспільства, вони, можливо, або не почали б це вторгнення, або підготувалися до нього краще і запаслися великою кількістю сучасного озброєння. Воно у них не закінчиться. Там його багато. І вони будуть витягувати з баз зберігання все нові і нові танки. І ми там побачимо і танки 1960-х років, 1950-х, все що завгодно. Але питання в тому, чи буде у них готова жива сила, скажімо так, солдат далі воювати", - поділився думкою Денис Попович.

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