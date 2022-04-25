Рада поки що не планує забороняти в країні діяльність УПЦ МП. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій та груп. І незважаючи на те, що всі десь усередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому співпадає з тим, про що ви говорили, ми домовилися так: під час війни ми не маємо права ухвалювати жодного закону, який розколює українське суспільство", - пояснив він.

За його словами, будь-який закон, який розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів.

Зазначимо, згідно зданими нового опитування, на початку квітня 2022 року 51% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити. За позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень виступають 21% опитуваних. А 20% респондентів вважають, що держава не має втручатись у справи церкви.

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