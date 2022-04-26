Переговори на разі не впливають на реальний стан речей, однак залишатися в них потрібно. Про це заявив в ефірі Радіо НВ Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс-Україна.

«Оскільки вони зараз не впливають на реальний стан речей, на нього впливає виключно військова складова сьогодні, то у принципі в цих переговорах можна залишатися, тим більше, що Росія їх залишає. Залишає їх тому, що в якийсь момент може так статися, що вони справді задіють цей переговорний трек із виходом на якісь домовленості. Я розумію, що зараз про це говорити, м’яко кажучи, зарано, бо це не сьогодні, не завтра і я думаю, не в середині травня, а можливо пізніше», - зазначив він.

Також Мартиненко повідомив, що є питання, які вирішилися саме завдяки переговорам.

«…на такому рівні, який вони ведуть зараз, узгодження якихось міфічних текстів на майбутнє, — я не бачу в цьому великої загрози, її взагалі немає. А підтримання хоч якихось контактів необхідне, річ у тім, що в цих переговорах, мало хто знає, вирішувалися не тільки політичні питання чи підготовка документів, а зокрема конкретно гуманітарні питання. Наприклад, наскільки я знаю, кілька зелених коридорів було відкрито після того як ці питання ставила українська сторона на цих переговорах», - розповів генеральний директор Інтерфакс-Україна.

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