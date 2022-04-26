Переговоры на данный момент не влияют на реальное положение вещей, однако оставаться в них нужно. Об этом заявил в эфире Радио НВ Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина.

«Поскольку они сейчас не влияют на реальное положение вещей, на него влияет исключительно военная составляющая сегодня, то в принципе в этих переговорах можно оставаться, тем более, что Россия их оставляет. Оставляет их потому, что в какой-то момент может так случиться, что они действительно задействуют этот переговорный трек с выходом на какие-то договоренности. Я понимаю, что сейчас об этом говорить, мягко говоря, рано, потому что это не сегодня, не завтра и я думаю, не в середине мая, а возможно позже», - отметил он.

Также Мартыненко сообщил, что есть вопросы, которые решились именно благодаря переговорам.

«...на таком уровне, который они ведут сейчас, согласование каких-то мифических текстов на будущее, — я не вижу в этом большой угрозы, ее вообще нет. А поддержание хоть каких-то контактов необходимо, дело в том, что в этих переговорах, мало кто знает, решались не только политические вопросы или подготовка документов, а в частности конкретно гуманитарные вопросы. Например, насколько я знаю, несколько зеленых коридоров было открыто после того как эти вопросы ставила украинская сторона на этих переговорах», - рассказал генеральный директор Интерфакс-Украина.

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