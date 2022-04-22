В п’ятницю, 22 квітня, відбулося кілька тривалих розмов між главами російської та української делегацій. Стало відомо про ультиматум, який поставила українська сторона російській, повідомляє УП.

Так, зазначається, що український високопосадовець на умовах анонімності сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку в переговорах.

Також повідомляється, що голова російського МЗС сергій лавров заявив, що останніми днями хід перемовин нібито зупинився.

"Ми вели переговори. Зараз вони зупинилися, тому що п’ять днів тому чергова пропозиція, яку ми передали українським переговорникам, яке було сформульовано, зважаючи на їхні коментарі, наявні на той момент – залишається без відповіді.

Коли запитали президента Зеленського, а як він ставиться до цього чергового варіанта російських пропозиций, він сказав, що "ми нічого не отримували". Не мені судити, як він володіє ситуацією, але це просто характеристика того, де знаходиться цей процес під назвою "переговори".

Але вели ми ці переговори донині з українською стороною в двосторонньому форматі. І в цих рамках Україна погодилась бути нейтральною, позаблоковою і без’ядерною країною при наданні гарантій безпеки міжнародною спільнотою.

А про те, як Україна ставиться до цих можливостей, мені дуже дивно чути щодня заяви українських представників різного штибу, включно з президентом і його радниками, що їм ці переговори геть не треба, що вони змирились зі своєю долею", - заявив лавров.

Нагадаємо, 20 квітня речник кремля дмитро пєсков сказав, що Україні передали реакцію росії у відповідь на пропозиції України, презентовані 29 березня в ході очного раунду перемовин у Стамбулі. Він додав, що "м’яч на боці України".

Президент Володимир Зеленський відреагував, що він непогано грає у футбол, але для цього треба, щоби було дві команди і був м’яч. Він пояснив, що жодного проєкту документу чи письмових пропозицій від Росії не надходило, як наполягав Пєсков.

Нагадаємо, Подоляк назвав умови для переговорів Зеленського з путіним

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