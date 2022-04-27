"Вони збираються в купу і йдуть вмирати на нашу лінію фронту".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, хто воює з українськими військовими в регіоні. Про це він сказав у інтерв’ю НВ.

Тактику росіян Віталій Кім охарактеризував досить лаконічно і влучно: «Вони збираються в кучі і йдуть вмирати на нашу лінію фронту».

А от щодо особового складу війська противника, то він дуже неоднорідний.

«Воюють кадрові військові, які вміють воювати. Для масовки в них сидять у кожній точці по 300−500 людей з ОРДЛО, які не розуміють, що робити. Їх навіть в деякі села не заводять — в окопі тримають, а коли треба, дають щось, кажуть: «Іди туди, як м’ясо». Є російські строковики, які мріють повернутися до мамки назад чи через поранення, чи через щось ще. Основна маса сидить, доки гроші платять і ніхто не вбиває — вони не хочуть нападати і кудись йти», -

Також очільник Миколаївщини повідомив, що ЗСУ знищили кілька російських генералів, які керували військовими на цьому напрямку.

«Стало менше на кілька генералів: вони зібралися до кучі і туди наші ЗСУ прислали пару ракет дуже вдало. Тому зараз і незрозуміло, з ким ми воюємо, бо в них там контроль трохи змінився чи втратився», - зазначив він.

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