Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, кто воюет с украинскими военными в регионе. Об этом он сказал в интервью НВ.

Тактику русских Виталий Ким охарактеризовал довольно лаконично и метко: «они собираются в кучу и идут умирать на нашу линию фронта».

А вот что касается личного состава войска противника, то он очень неоднороден.

"Воюют кадровые военные, которые умеют воевать. Для массовки в них сидят в каждой точке по 300-500 людей из ОРДЛО, которые не понимают, что делать. Их даже в некоторые деревни не заводят — в окопе держат, а когда надо, дают что-то, говорят: «Иди туда, как мясо». Есть российские срочники, которые мечтают вернуться к мамке обратно или из-за ранения, или из-за чего-то еще. Основная масса сидит, пока деньги платят и никто не убивает — они не хотят нападать и куда идти», -

Также глава Николаевщины сообщил, что ВСУ уничтожили несколько российских генералов, которые руководили военными на этом направлении.

"Стало меньше на несколько генералов: они собрались к куче и туда наши ВСУ прислали пару ракет очень удачно. Поэтому сейчас и непонятно, с кем мы воюем, потому что у них там контроль немного изменился или потерялся», - отметил он.

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