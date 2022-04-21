У Миколаївській області окуповані близько 20 сіл. Про це повідомив військовий губернатор Миколаєва Віталій Кім в інтерв'ю виданню
«На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати, скільки, лінія фронту змінюється. Приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані», – сказав Кім.
Він поінформував, поставки йдуть з території Херсонської області. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які Миколаїв з ними домовляється.
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Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.
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