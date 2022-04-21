На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області.

У Миколаївській області окуповані близько 20 сіл. Про це повідомив військовий губернатор Миколаєва Віталій Кім в інтерв'ю виданню "Новий час» .

«На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати, скільки, лінія фронту змінюється. Приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані», – сказав Кім.

Він поінформував, поставки йдуть з території Херсонської області. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які Миколаїв з ними домовляється.

Ми також писали, кремлівська пропаганда запустила фейк про майбутній " розстріл цивільних жителів в Одеській області співробітниками СБУ, переодягненими в російську форму»

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.

Так, пропагандист Стариков заявив:»це "класика бандерівського жанру". Хто знає, що були численні випадки, коли вони переодягалися в Червоноармійську форму і здійснювали страшні злодіяння. У тому числі початок "Волинської різанини".

Також, генерал з Одеси дав команду бомбити Україну: що відомо про військового злочинця.

Як повідомлялося, іноземний "фотограф" знімав військові позиції в Одеській області: що відомо.

Відзначимо, що Одеське узбережжя зміцнює протидесантну оборону: спікер ОДА розповів подробиці.